Salvini: "Utero in affitto? Certe pratiche ricordano nazismo" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La gestazione per altri? "Qualcuno ci aveva provato a selezionare la razza, i bambini biondi, l'occhio azzurro, a me Certe pratiche ricordano il nazismo, sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, 'Inchiesta di un politico. il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti', in corso a Palazzo Brancaccio, a Roma. Salvini accusa le pratiche di Utero in affitto "in cui puoi pure scegliere il colore dei capelli, quello degli occhi". "Sulla vita, sulla lotta alla droga, su questo non vado a trattare", ha continuato. Sul tema dell'Utero in affitto "lavoriamo a una ...

