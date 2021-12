Ruby ter: ex olgettine non prosciolte subito da un'accusa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I giudici della settima penale di Milano hanno respinto le istanze delle difese delle 'ex olgettine', imputate nel processo Ruby ter con Silvio Berlusconi, che hanno chiesto l'immediato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I giudici della settima penale di Milano hanno respinto le istanze delle difese delle 'ex', imputate nel processoter con Silvio Berlusconi, che hanno chiesto l'immediato ...

