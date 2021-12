Primi tempi | Ibra e Messias lanciano il Milan in casa del Genoa Napoli fermo sullo 0-0 col Sassuolo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilè in vantaggio a fine primo tempo indelper 2-0. I rossoneri sono passati al 10? con un gol del solitohimovic, sempre decisivo. Sul finire di tempo, rete del 2-0 di, al suo primo gol in Serie A con i rossoneri. Pioli preoccupato, però, dalle condizioni di Kjaer, uscito in barella al 5?.al momento di nuovo secondo, davanti all’Inter e a -1 dalancora0-0 dala Reggio Emilia. Gara gradevole, ritmi alti, 3 parate importanti di consigli ma nel finale anche Ospina super su Ferrari. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Partita senza grandi emozioni nei primi 45 minuti, sbloccata grazie a un jolly di Mattias Svanberg, al 35'.