Meadows deporrà sull’insurrezione del 6 gennaio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Mark, quarto e ultimo capo dello staff di Trump, sta collaborando con il comitato della Camera che indagadel 6; ha fornito documenti e ha accettato di comparire per una deposizione, evitando così un’accusa per oltraggio al Congresso. L’avvocato diha dichiarato che esiste un’intesa ma che potrebbe essere fragile se le due parti divergeranno su cosa sia un’informazione coperta dal privilegio esecutivo di Trump. Mentresi prepara a testimoniare è stato divulgato un estratto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

