Manovra: Meloni, 'atteggiamento Governo con camere intollerabile, stampa tace' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - L'atteggiamento del Governo nei riguardi del Parlamento "sta diventando intollerabile". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, presentando gli emendamenti del partito alla legge di Bilancio e riferendosi al continuo ricorso alla fiducia e a quello che potrà accadere durante l'esame della Manovra. "In quella che rimane una Repubblica parlamentare -afferma- il Parlamento non esiste e sono sorpresa dal silenzio della stampa. Diventa impossibile un dibattito parlamentare per le difficoltà di mettere d'accordo la maggioranza che in Consiglio dei ministri fa la maggioranza e in Parlamento l'opposizione". Basti pensare, ricorda Meloni, che "l'opposzione ha presentato un settimo degli emendamenti alla legge di bilancio", circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - L'delnei riguardi del Parlamento "sta diventando". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, presentando gli emendamenti del partito alla legge di Bilancio e riferendosi al continuo ricorso alla fiducia e a quello che potrà accadere durante l'esame della. "In quella che rimane una Repubblica parlamentare -afferma- il Parlamento non esiste e sono sorpresa dal silenzio della. Diventa impossibile un dibattito parlamentare per le difficoltà di mettere d'accordo la maggioranza che in Consiglio dei ministri fa la maggioranza e in Parlamento l'opposizione". Basti pensare, ricorda, che "l'opposzione ha presentato un settimo degli emendamenti alla legge di bilancio", circa ...

