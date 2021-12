Manovra: Leu, 'legge sia nel segno equità, serve segnale forte per redditi più bassi' (2) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Adnkronos) - E quindi De Petris: "Per noi una questione che deve assolutamente essere affrontata, e che la legge di bilancio non affronta bene, è quella della scuola. E' una priorità, c'è un problema di adeguamento e di valorizzazione del personale docente e c'è il problema della proroga dell'organico Covid. Le altre questione da affrontare sono quelle che riguardano il Rdc, come migliorarlo, togliendo una serie di iniquità e anche dal punto di vista dell'efficacia e la questione dell'ecobonus. E' uno strumento importante, efficace e bisogna trovare il modo di stabilizzarlo". E poi la sanità: "Va tolto il tetto di spesa sul personale del settore sanitario anche come segno chiaro di un'inversione di tendenza". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Adnkronos) - E quindi De Petris: "Per noi una questione che deve assolutamente essere affrontata, e che ladi bilancio non affronta bene, è quella della scuola. E' una priorità, c'è un problema di adeguamento e di valorizzazione del personale docente e c'è il problema della proroga dell'organico Covid. Le altre questione da affrontare sono quelle che riguardano il Rdc, come migliorarlo, togliendo una serie di iniquità e anche dal punto di vista dell'efficacia e la questione dell'ecobonus. E' uno strumento importante, efficace e bisogna trovare il modo di stabilizzarlo". E poi la sanità: "Va tolto il tetto di spesa sul personale del settore sanitario anche comechiaro di un'inversione di tendenza".

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Leu Manovra: delegazione Leu a P.Chigi chiude 'consultazioni' Draghi Con la delegazione di Leu, giunta da pochi minuti a Palazzo Chigi, si chiudono le 'consultazioni' del premier Mario Draghi sulla manovra. Al confronto col presidente del Consiglio, per Leu, sono presenti i capigruppo di Camera e Senato Federico Fornaro e Loredana De Petris, nonché il capo delegazione di Leu al governo, il ...

Manovra in salita, secondo giorno di consultazioni: il premier Draghi chiede a tutti "cooperazione" Unanime, almeno fino a questo momento - domani sarà la volta di Iv, CI, Leu e Autonomie - è la ...di maggioranza per capire se la richiesta di arricchire il fondo contro il caro bollette in manovra è ...

Manovra, Draghi convoca per domani i sindacati a Palazzo Chigi Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per domani alle 17.30 a Palazzo Chigi i sindacati per un confronto sulla manovra. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Tra i temi, secondo q ...

