Inter-Spezia 2-0 | terza vittoria consecutiva dei nerazzurri

terza vittoria consecutiva in campionato, la decima in totale, per l'Inter che a San Siro supera 2-0 lo Spezia salendo momentaneamente in seconda posizione in classifica a 1 punto dal Napoli in attesa che i partenopei e il Milan scendano in campo stasera contro Sassuolo e Genoa. A decidere il match valido per la 15esima giornata i gol di Gagliardini al 36? e Lautaro su rigore al 57?. In classifica i nerazzurri salgono a 34 punti, a 35 il Napoli, a 32 il Milan. Decimo ko in campionato per i liguri fermi a 11 punti. Primo brivido della partita all'8? quando Correa riceve palla al limite e con un tiro a giro non lontano dalla porta impensierisce Provedel. Insiste l'Inter, un pallone sporco arriva a D'Ambrosio in area ma Erlic lo anticipa al momento giusto. Al 20? destro ...

