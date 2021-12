Ibra e Messias, il Milan riparte. Il Napoli si butta via: 2-2 e mucchio selvaggio in testa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Milan riparte da Ibrahimovic e Messias, mentre il Napoli butta via i 3 punti al 9o'. Nella 15esima giornata è "mucchio selvaggio" in testa alla classica, con gli azzurri di Spalletti primi a 36 punti ma braccati dal Milan a 35, l'Inter a 34 e l'Atalanta a 31. I rossoneri battono 3-0 il Genoa e danno un dispiacere al mister rossoblu, l'ex amatissimo Shevchenko. Partenza choc per il Diavolo, che dopo 30 secondi perde il pilastro difensivo Kjaer per una botta al ginocchio. Il danese esce in barella, si attendono gli accertamenti. A questo punto è Ibrahimovic a prendersi la squadra sulle spalle, segnando su punizione perfetta il gol del vantaggio che spiana la partita. In gran spolvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildahimovic e, mentre ilvia i 3 punti al 9o'. Nella 15esima giornata è "" inalla classica, con gli azzurri di Spalletti primi a 36 punti ma braccati dala 35, l'Inter a 34 e l'Atalanta a 31. I rossoneri battono 3-0 il Genoa e danno un dispiacere al mister rossoblu, l'ex amatissimo Shevchenko. Partenza choc per il Diavolo, che dopo 30 secondi perde il pilastro difensivo Kjaer per una botta al ginocchio. Il danese esce in barella, si attendono gli accertamenti. A questo punto èhimovic a prendersi la squadra sulle spalle, segnando su punizione perfetta il gol del vantaggio che spiana la partita. In gran spolvero ...

