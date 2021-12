Guai giudiziari per Ludovico Tersigni | cosa è successo al conduttore di X Factor

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’attore di Skam Italia, oggi impegnato nel talent show di Sky Uno, è incappato in alcuni, eccosta accadendoin arrivo per, il giovane attore noto per aver recitato in Skam Italia e impegnato, oggi, comedi X. La vicenda riguarda un post sui social che avrebbe portatoa ricevere una denuncia. Eccosta succedendo.persta succedendo aldi XL’indagine aperta a carico diriguarda, come riportato da Gossip e Tv, un post di ...

sanpiotr : @TheKingOfMyQue3 @pisto_gol Ma le plusvalenze fittizie sono proprio l'ultimo dei guai giudiziari della Juve. ?? - Guardareavanti1 : @valy_s @myrtamerlino La merlino deve distogliere l'attenzione dai guai giudiziari di mimmo arcuri - sanpiotr : @lillygvr @Gazzetta_it Ma le plusvalenze fittizie è proprio l'ultimo dei problemi e dei guai giudiziari della Juve. ?? - LuigiDeTroia : RT @GiorgioBertola: #Piemonte #grattacieloregionale, cantiere infinito, costi lievitati, guai giudiziari. Leggi di più --> - GiorgioBertola : #Piemonte #grattacieloregionale, cantiere infinito, costi lievitati, guai giudiziari. Leggi di più -->… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai giudiziari

Se da un lato la famiglia Elkann - Agnelli dovrà fare i conti con eventualilegati alle indagini sulle plusvalenze operate dalla Juventus, dall'altro Exor continua a ottenere utili e risultati più che positivi, come prospettato dallo stesso John Elkann nell'...La Juventus vince, ma non convince. I bianconeri tornano al successo dopo due ko consecutivi (contro Chelsea ed Atalanta), con in mezzo i noti, passando 2 - 0 in casa della Salernitana, con una prestazione non certo esaltante. Allo stadio Arechi, Allegri prova a cambiare qualcosa, scegliendo Kean come centravanti e ...Avviso Orale del Questore Il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, ha firmato il provvedimento di avviso orale nei confronti di un giovane, resosi responsabile con un altro soggetto (già colpito an ...L’attore aveva invitato a boicottare un locale di Marina di Ravenna, dopo un confronto con il proprietario sul conto dei drink ...