F1 | Mario Isola | “Il tracciato di Jeddah sarà l’incognita più grande di tutta la stagione a livello di gomme”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si entra ufficialmente nel rush finale del Mondiale di Formula Uno 2021. Da oggi, a domenica 12 dicembre, sapremo chiil nuovo campione del mondo. Max Verstappen o Lewis Hamilton? Saranno i Gran Premi di Arabia Saudita e Abu Dhabi e dircelo. Per il momento concentriamoci sul tappa d’esordio della gara saudita. Si correrà sul circuito cittadino di, una pista con un lay-out davvero particolare. Si correrà tra i muretti ma con una velocità media di oltre 250kmh. Per questo appuntamento Pirelli ha scelto di portare le seguenti mescole: Pirelli PZero White Hard C2, Pirelli PZero Yellow Medium C3 e Pirelli PZero Red Soft C4 ovvero le mescole centrali della gamma. La Casa della P lunga ha deciso di non rischiare, dato che si va ad affrontare un circuito nuovo di zecca e mai provato in precedenza.si tratta del secondo ...

Una scelta basata comunque sulle simulazioni, che hanno suggerito le tre mescole intermedie come quelle migliori per affrontare il fine settimana in Arabia Saudita. Il circuito di Jeddah secondo la Pi ...L'alta velocità e l'alternarsi di curve veloci giocheranno sicuramente un ruolo importante nel determinare il comportamento dei pneumatici. Jedda ha più curve di qualsiasi altra pista in calendario, e ...