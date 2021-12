Dall’Inghilterra: “Mancini, niente Mondiali: subito addio all’Italia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’è il serio rischio che Roberto Mancini non partecipi al Mondiale in Qatar a prescindere dal risultato agli spareggi dell’Italia Qatar senza Mancini possibilità concreta secondo quanto scrivono in Inghilterra. Non perché l’Italia non si qualifichi, anzi l’auspicio è che si superino i playoff di marzo con Macedonia e, forse, Portogallo, ma perché dalla Premier Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’è il serio rischio che Robertonon partecipi al Mondiale in Qatar a prescindere dal risultato agli spareggi dell’Italia Qatar senzapossibilità concreta secondo quanto scrivono in Inghilterra. Non perché l’Italia non si qualifichi, anzi l’auspicio è che si superino i playoff di marzo con Macedonia e, forse, Portogallo, ma perché dalla Premier Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Roberto Mancini allenatore del Manchester United in estate con una 'wild card' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Roberto Mancini allenatore del Manchester United in estate con una 'wild card' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Roberto Mancini allenatore del Manchester United in estate con una 'wild card' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Roberto Mancini allenatore del Manchester United in estate con una 'wild card' - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Roberto Mancini allenatore del Manchester United in estate con una 'wild card' -