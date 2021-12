Ad "Amici" tra gli ex LDA ed Elena coccole e risate: ritorno di fiamma in vista? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ad 'Amici' l'entrata di tre nuove allieve ha cambiato un po' gli equilibri. In particolare la presenza della cantante Elena, che ha vinto la sfida contro Andrea, ha colpito nel vivo una persona in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ad '' l'entrata di tre nuove allieve ha cambiato un po' gli equilibri. In particolare la presenza della cantante, che ha vinto la sfida contro Andrea, ha colpito nel vivo una persona in ...

Advertising

ginIemon : Mado le iniziali delle migliori amiche/migliori amici tra parentesiii - Enrico5360 : @MizStemiz @fattoquotidiano @ChangeItalia ??????il terrore corre tra gli amici del Fatto e loro adepti ?????? - alfo_lanzieri : @CDalessio71 In parte vero, ma dobbiamo sforzarci sempre di cercare il dialogo tra diversi. Io ho amici comunisti,… - _Blinkz__ : RT @Andreea51163569: Testimonio che in Romania tra parenti, conoscenti e amici che hanno fatto la 'cazzata', nessuno intende ripeterla. - Valee_Gentile96 : Siamo a dicembre Tra 18 giorni teoricamente partorisco Ciao amici, sono agitata anche se non vedo l’ora -