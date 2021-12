Superamento Opg | parte l’Organismo di coordinamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superamento Opg

L'Espresso

... e a loro " ossia "Agli amici e compagni dell'ex'Je so' pazzo'" " è dedicato il primo volume. ... Dato per scontato che ildel capitalismo comporterà conflitti acutissimi e tentativi di ......e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi anche nel far fronte al totale fallimento del..."Dopo una formazione pluriennale, pagata con i fondi pubblici, e dopo il superamento di selezioni e concorsi siamo ancora precari". E’ il grido d’allarme di Najada Avxhi, Daniele De Angelis, Antonio C ...