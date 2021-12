Salernitana-Juventus 0-2 | Allegri | “Non voglio sapere cosa è successo nei due anni in cui non c’ero”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “I ragazzi hanno fatto una prestazione buona, non è facile contro lasu questo campo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato. Veniamo da un momento di pressione dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Stasera potevamo fare più gol, Chiellini ha detto unagiusta, lac’ha dato e ci sta dando tanto e ora dobbiamo essere noi a dare qualindietro. Bisogna fare qualche risultato che con le medio-piccole abbiamo sempre fallito”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, al termine della vittoria in casa della: “Stasera abbiamo gestito bene la palla, dobbiamo migliorare nell’accelerazione e nella conclusione. Ho detto ai ragazzi che bisognava sostenere un vecchio come Chiellini perché tutti gli altri erano molto giovani. ...

Negli ultimi venti minuti lachiude lanella sua area, sbaglia molte occasioni e anche il rigore all'ultimo minuto, concesso per un fallo su Morata e lanciato alle stelle da ...Missione compiuta per la. All'Arechi di Salerno Chiellini e compagni dovevano vincere e i tre punti arrivano. 2 - 0 ... Lainvece non si smuove dall'ultima posizione in classifica. ...Vittoria esterna per la Juventus, che ha superato la Salernitana all'Arechi grazie alle reti di Dybala e Morata. Pareggio a reti bianche invece fra Verona e Cagliari.: Senza dubbio il migliore in campo. Autore del primo gol (bellissimo) ed è colui che ha fatto partire l'azione servendo Bernardeschi in occasione della seconda rete bianconera.