Rinviati i concerti di Marracash: le nuove date nel 2022 e i biglietti in prevendita (Di martedì 30 novembre 2021) I concerti di Marracash sono stati Rinviati nuovamente. Il Persone Tour avrebbe dovuto supportare l'uscita di Persona (2019), ma gli ovvi motivi dovuti alla pandemia del Covid-19 hanno portato a ben due rinvii. Per questo il rapper si dice "dispiaciuto e inca**ato", ma allo stesso tempo gode del fatto che le nuove date del tour porteranno sul palco anche i brani dell'album appena sfornato, Noi, Loro, Gli Altri (2021). I concerti di Marracash nel 2022 Di seguito tutte le nuove date dei concerti di Marracash, che al calendario aggiunge un concerto al Mediolanum Forum di Milano. 18 maggio 2022 – Jesolo, Pala Invent (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e 29 ...

paoladima4 : @Renzame67 È scritto proprio che i concerti previsti all’estero sono stati rinviati a primavera 2022 - resistitini : le discoteche aperte però i concerti rinviati al 2022 - mariarosaria_na : @ciffatweet Io ho preso dei biglietti per lo stadio per 2 concerti,ma ti dirò che pure io penso saranno rinviati - eventiatmilano : #Covid_19, concerti rinviati a Milano: nuova data per il live dei Simply Red ??? - pjacapulita : @TheLaz97 in realtà tutti i concerti medio - grandi tra Alcatraz e Fabrique li hanno rinviati a primavera in queste settimane -