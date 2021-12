Rapporto dal Sud: Pil, rimbalzo record e aumenta la povertà (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cresce il Pil, aumenta la povertà, in particolare al Sud. È la doppia velocità della «crescita» che potrebbe essere corretta dagli investimenti del piano di «ripresa e resilienza» (Pnrr) che destina il 40% delle risorse al Mezzogiorno anche se gli enti locali potrebbero non essere in grado di gestirli. Lo sostiene il Rapporto Svimez 2021. Emerge così il ritratto di un paese dove il rimbalzo tecnico dell’economia (+6,2% dice l’Istat) dopo il crollo provocato dal congelamento della domanda e dell’offerta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cresce il Pil,la, in particolare al Sud. È la doppia velocità della «crescita» che potrebbe essere corretta dagli investimenti del piano di «ripresa e resilienza» (Pnrr) che destina il 40% delle risorse al Mezzogiorno anche se gli enti locali potrebbero non essere in grado di gestirli. Lo sostiene ilSvimez 2021. Emerge così il ritratto di un paese dove iltecnico dell’economia (+6,2% dice l’Istat) dopo il crollo provocato dal congelamento della domanda e dell’offerta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, il 68% degli italiani non vede l'ora di tornare a pranzare e cenare fuori casa con l'arrivo delle feste… - Mov5Stelle : I dati che emergono dal rapporto pubblicato dal Ministero dell’Interno alla vigilia della Giornata internazionale p… - ignaziocorrao : Per quelli che 'ma certi eventi ci sono sempre stati', 'ma sono solo eventi naturali'. Ebbene sappiate che in Itali… - gdomeniconi588 : @manuelacas02 La loro fortua é stata di uscire dal GF a Dicembre e coltivare il rapporto privatamente, senza imposi… - AteneoWeb : Rapporto CERVED: le PMI resistono agli effetti della crisi causata dal Covid -