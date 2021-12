Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Tajani, 'Berlusconi? Sta a lui decidere'... - FabioFratiniRA : @PostTg2 @Antonio_Tajani sostiene possibile che il pregiudicato #Berlusconi diventi #Presidente #Repubblica e nessu… - fabrizi28848646 : RT @Luca15483895: @S_Giacomoni @MaxSalini @ilgiornale @berlusconi @Antonio_Tajani @BerniniAM @aleCattaneo79 @forza_italia @GruppoFICamera @… - anna_tedesco : RT @ALIS_italia: ??? @Antonio_Tajani: 'Sul voto del #Quirinale il centrodestra sarà compatto, se #Berlusconi sarà il candidato senz'altro, a… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Chi andrà al #Quirinale? 'Il mio sogno nel cassetto è vedere Silvio Berlusconi al colle' @Antonio_Tajani a #Mattino5 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Tajani

Il Denaro

Italia, come funziona la rielezione del presidente della Repubblica Gianluca Passarelli ... Il coordinatore Antoniolancia un appello che è anche un avviso: "Noi vogliamo evitare il ...'Per illa prossima volta possano votare per il Colle anche i parlamentari europei italiani'. E' la proposta di Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenuto a Un Giorno da ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Spero ci sia ampio consenso se Berlusconi deciderà di candidarsi”, a livello di numeri “si può fare ma sta a lui decidere. Quando glielo si chiede, risponde con un sorriso ...Silvio Berlusconi è sempre al centro del dibattito della partita sul Quirinale. Per Antonio Martino è un’ipotesi poco ...