Quartararo e il rinnovo che tarda ad arrivare | parla Jarvis

(Di martedì 30 novembre 2021) La stagione 2021 di MotoGP, si è conclusa da poche settimane e i Team sono già impegnati nell’organizzazione del 2022. Il mondiale che verrà, sarà motivo di rivalsa per alcuni piloti che avrebbero potuto fare meglio quest’anno e motivo di conferma per chi invece ha vinto il titolo. Alla Yamaha però non c’è ancora la firma definitiva di Fabio. Cosa ne pensa Lindie delchead? Darryn Binder e un esordio a Jerez poco incoraggiante Cosa ne pensa Lindie delchead? Fabioha vinto il mondiale 2021 di MotoGP a Misano, con una gara d’anticipo sul finale. Il neo campione del mondo deve però ancora ...

In Yamaha sembrano pensarla così, tanto che Lin Jarvis non nasconde di aver già proposto a Fabioe al suo manager francese ildel contratto per proseguire insieme fino al 2025. ...E quanto visto nei test di Jerez de la Frontera non ha certo tranquillizzato, dato che ...la propria delusione per il materiale ricevuto nei test e l' intenzione di non firmare il...Tecnici Yamaha al lavoro sul motore della YZR-M1, nel test MotoGP di Sepang Fabio Quartararo proverà l'evoluzione della moto 2022. Basterà per convincerlo?Botta e risposta a distanza tra il campione del mondo e Lin Jarvis sul rinnovo del contratto: il clima è disteso, ma la firma non arriva ...