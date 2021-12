PWG | Torna la Battle Of Los Angeles

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Pro Wrestling Guerrilla (PWG), federazione indipendente con base a Los, ha annunciato il ritorno dellaOf Los(BOLA), il torneo annuale che si articola in più serate e che rappresenta il principale evento della Compagnia. Al torneo hanno preso parte, nel corso degli anni, i più importanti nomi del wrestling business quali AJ Styles, Bryan Danielson, Kenny Omega, WALTER, Kevin Owens, Adam Cole, Sami Zayn, Ilja Dragunov, Ricochet per citarne alcuni. L’ultima edizione risale al settembre 2019. Annunciate le date La PWG ha ufficialmente annunciato il ritorno del torneoOf Los. L’appuntamento è per i prossimi 29 e 30 gennaio 2022. L’ultima edizione, come detto, risale al settembre 2019 e a vincere fu Bandido, il quale sconfisse in finale David Starr e ...