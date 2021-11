(Di martedì 30 novembre 2021) “Grazie alle nuove linee di prevenzione previste dalla circolare a firma del Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, e del Capo Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco, d’ora in avanti isaranno autorizzati, anche in presenza di uncaso tra gli studenti e/o personale scolastico, a disporre la DAD nell’immediatezza per l’intera classe in attesa delle determinazioni delle ASL”. Ad esprimere un giudizio positivonuove indicazioni del governo è Paolino Marotta, presidente dell’Associazione Nazionale). L'articolo .

Advertising

CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Presidi Andis a Draghi: la partita dei contagi non può essere solo sulle spalle dei Dirigenti Scolastici - orizzontescuola : Presidi Andis a Draghi: la partita dei contagi non può essere solo sulle spalle dei Dirigenti Scolastici - PaoloMaro : #scuola #sicurezzanellascuola #legambiente #PNRR Presidi Andis: “Su edilizia scolastica governo ha partorito il top… - PaoloMaro : #Giornatanazionalesicurezzanellascuola #Scuola #PNRR: Presidi Andis, su edilizia scolastica governo ha partorito il… - Primonumero : Giornata nazionale sicurezza scuola, presidi Andis: “Stanziamenti insufficienti” -

Ultime Notizie dalla rete : Presidi Andis

Orizzonte Scuola

Ma, lamentano iitaliani, "non si fa alcun accenno al programma, all'entità e alla tempistica degli interventi in edilizia scolastica, nemmeno una parola sullo stato di inadeguatezza in ...A tal riguardo l'ha più volte chiesto al Decisore politico di modificare gli artt. 17 e 18 del D.lgvo 81/08 in modo da sollevare i dirigenti scolastici da qualsiasi responsabilità qualora ...Paolino Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis) esprime un giudizio positivo sulle nuove indicazioni del governo . (ANSA) ...Si celebra oggi la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita nel 2015 per ricordare i tragici eventi accaduti al Liceo scientifico ...