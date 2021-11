Palt (L’Oréal): ‘Dobbiamo essere più veloci, tutti insieme’ (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’impegno per la biodiversità e la sostenibilità è fondamentale; si tratta della nostra realtà, del nostro mondo e le aziende possono darsi da fare per soddisfare i bisogni delle persone e rispettare l’ambiente. Parlo di collaborazione e cooperazione: dobbiamo tutti impegnarci e dobbiamo accelerare, molte aziende si stanno impegnando, molti Paesi e città ma dobbiamo accelerare i tempi, essere più veloci, tutti insieme. Dobbiamo condurre il cambiamento. Facciamo parte della stessa squadra”. Così Alexandra Palt, Executive Vice President L’Oréal Group – Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President Fondation L’Oréal nel suo intervento in occasione di ‘L’Oréal for the Future Day’, evento dedicato alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’impegno per la biodiversità e la sostenibilità è fondamentale; si tratta della nostra realtà, del nostro mondo e le aziende possono darsi da fare per soddisfare i bisogni delle persone e rispettare l’ambiente. Parlo di collaborazione e cooperazione: dobbiamoimpegnarci e dobbiamo accelerare, molte aziende si stanno impegnando, molti Paesi e città ma dobbiamo accelerare i tempi,piùinsieme. Dobbiamo condurre il cambiamento. Facciamo parte della stessa squadra”. Così Alexandra, Executive Vice PresidentGroup – Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President Fondationnel suo intervento in occasione di ‘for the Future Day’, evento dedicato alla ...

Advertising

startup_italia : RT @lorealitalia: “Dobbiamo pensare alla #sostenibilità immaginando già quello che avverrà: di cosa avrà bisogno il nostro Pianeta?” Alexan… - lorealitalia : “Dobbiamo pensare alla #sostenibilità immaginando già quello che avverrà: di cosa avrà bisogno il nostro Pianeta?”… - BiotecLECCE : ?? Lectio magistralis “L’Oréal for the Future” curata da Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer di L… - StivaleDigitale : RT @startup_italia: Il 30/11 vi aspettiamo all’evento di @lorealitalia dedicato alla #sostenibilità, in diretta sui nostri canali social. O… - green_milano : RT @startup_italia: Il 30/11 vi aspettiamo all’evento di @lorealitalia dedicato alla #sostenibilità, in diretta sui nostri canali social. O… -