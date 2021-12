Highlights e gol Fiorentina-Sampdoria 3-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 30 novembre 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Sampdoria 3-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Franchi i viola rimontano con le reti di Callejon, Vlahovic e Sottil in risposta alla rete iniziale di Gabbiadini. Tre punti per il morale per i viola dopo la beffa di Empoli. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Glie le azioni salienti di3-1, match della quindicesima giornata di. Al Franchi i viola rimontano con le reti di Callejon, Vlahovic e Sottil in risposta alla rete iniziale di Gabbiadini. Tre punti per il morale per i viola dopo la beffa di Empoli. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.

