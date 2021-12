Hellas Verona - Cagliari 0 - 0 | si chiude a reti bianche

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'ospita allo stadio Bentegodi unin grande crisi per la 15giornata di Serie A . Gli scaligeri comandano il gioco per larga parte del match, colpiscono un palo con Dawidowicz ...

L'Hellas Verona ospita allo stadio Bentegodi un Cagliari in grande crisi per la 15ª giornata di Serie A. Gli scaligeri comandano il gioco per larga parte del match, colpiscono un palo con Dawidowicz ma non riescono a segnare. Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. Partita più difficile del previsto quella con il Cagliari ultimo in classifica ma sceso in campo al Bentegodi con il fermo proposito di portare in Sardegna almeno un punto. Primo tempo equilibrato. Gli scaligeri dominano a larghi tratti. VERONA - Finisce 0-0 la sfida tra l'Hellas Verona e il Cagliari. Partita dominata a larghi tratti dai padroni di casa al Bentegodi, con la squadra di Mazzarri che difende bene fino alla fine e porta a casa un punto prezioso.