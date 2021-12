Cooke Ema | vaccini anti Covid restano validi contro variante Omicron

(Di martedì 30 novembre 2021) Iattualiil-19, per quanto se ne sa oggi, rimangono efficaci e continuano a proteggere dalle forme gravi della malattia e dal rischio di decesso anche nel caso in cui si diffondesse la nuova. E in ogni caso, sono stati predisposti dei piani d'emergenza che consentono di adattare ialle nuove vari, se questo si rivelasse necessario, e di approvarli poi "entro tre-quattro mesi". È quanto ha detto oggi a Bruxelles, in estrema sintesi, Emer, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del Farmaco (Ema) Emer, durante una audizione alla commissione Ambiente, Sanità e Consumatori del Parlamento europeo. "Sappiamo che i virus mutano - ha detto- e siamo ...

Prima ancora che dall'altra sponda del Mediterraneo arrivasse la posizione di Israele, è stata la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco () Emer, a calmare le acque sull'...Commentando le dichiarazioni di Emer, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (), che ha prospettato un periodo di tre o quattro mesi per la modifica e l'approvazione dei ...“I piani di emergenza” ci sono, “siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave” contro la variante Omicron. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecu ...Variante Omicron, scontro BioNTech-Moderna su protezione dei vaccini anti Covid. Ema avverte: "Richiami fondamentali", ma non esclude aggiornamento.