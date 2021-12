Adani: "Napoli di Spalletti o di Sarri? Sono certo di una cosa" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Daniele Adani, giornalista ed ex calciatore, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla BoboTV. Di seguito le sue parole: "Tanto del Napoli di Spalletti nasce da quello di Sarri, anche se non si potrà mai arrivare a quei livelli. Nessuno giocherà mai come Sarri fece con quel Napoli. Foto: GETTY - Napoli Sarri Spalletti Adani: "Napoli di Sarri impareggiabile" La partita con la Lazio è stata una gara singola, la più bella del campionato del Napoli. C'è da dire però che il Napoli di Sarri ha fatto tre anni così, mantenendo certi ritmi per novanta minuti. Non ci si può dimenticare delle trame di gioco che aveva ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Daniele, giornalista ed ex calciatore, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla BoboTV. Di seguito le sue parole: "Tanto deldinasce da quello di, anche se non si potrà mai arrivare a quei livelli. Nessuno giocherà mai comefece con quel. Foto: GETTY -: "diimpareggiabile" La partita con la Lazio è stata una gara singola, la più bella del campionato del. C'è da dire però che ildiha fatto tre anni così, mantenendo certi ritmi per novanta minuti. Non ci si può dimenticare delle trame di gioco che aveva ...

