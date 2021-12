(Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - Posti di lavoro e infrastrutture strategiche per il Paese: sono queste le due fonti di premaggiore che il Partito Democratico ricava dal dossier Tim. E l'incontro con i sindacati non ha fatto altro che confermare i timori dello stato maggiore dem. Un confronto durato due ore per fare il punto su quanto sta accadendo all'azienda dopo l'interessamento del fondo Kkr. Attorno al tavolo, con il segretario Enrico, il vice segretario Peppe Provenzano e il Responsabile Economia Pd, Antonio Misiani, ci sono i rappresentanti di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Il segretario considera Tim "unfondamentale del Paese" soprattutto in vista delle "missioni contenute nel piano di ripartenza e resilienza". Stando a quanto riferito dalle parti sociali, il leader dem "ha espresso che la posizione del Pd è orientata ...

Advertising

fisco24_info : Giorgetti, 'per alcuni asset strategici di Tim indispensabile controllo pubblico': Nella valutazione del dossier Ti… - andremudadu : RT @peppeprovenzano: Seguiamo con attenzione le vicende di #tim. Nel valutare senza pregiudizi l'offerta del fondo americano #kkr, chiediam… - pieropurpuri : @peppeprovenzano Detto da lei, da voi che chiedete garanzie e salvaguardia dell'occupazione Mamma mia poveri opera… - Candid_S_Voce : Occupazione e asset di Tim preoccupano Letta - - MariaSa04326033 : RT @peppeprovenzano: Seguiamo con attenzione le vicende di #tim. Nel valutare senza pregiudizi l'offerta del fondo americano #kkr, chiediam… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione asset

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Anche se il tasso disale al 58,3% (+0,2 punti) e quello di disoccupazione cala al 9,2% ... (ABTG), azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, uno deglisu cui ......dovranno fare i conti con un'oggettiva difficoltà finanziaria (raggiungere il 50% di... troppo piccolo per essere interessante per i grandi operatori internazionali, i quali cercano "" ...“Rimaniamo a bordo del “carro” dell’inflazione transitoria mentre terminiamo il 2021 e ci dirigiamo verso il nuovo anno. Questo tema è fondamentale e rappresenta la base per la nostra previsione di so ...Il docente di Telecomunicazioni tiepido sull’ipotesi di un’iniziativa pubblica "La sicurezza è garantita dai sistemi crittografici. La rete unica? Soluzione giusta" ...