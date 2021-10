Vampyr su PS5 e Xbox Series X/S ora funziona a 60 FPS grazie ad una nuova patch

Advertising

Eurogamer_it : #Vampyr ha una patch per #PS5 e #XboxSeriesX che fa girare il gioco a 60 FPS. -

Ultime Notizie dalla rete : Vampyr PS5

Multiplayer.it

...is Strange True Colors per PS4 su Amazon " Clicca qui per acquistare Life is Strange True Colors persu Amazon " Clicca qui per acquistare Life is Strange True Colors per Xbox su Amazon......Definitive Edition Mad Max Until Dawn The Last Guardian Tales of Berseria Call of Chtulhu... Naughty Dog ha già promesso di stare lavorando a quello che verrà dopo, ovvero per, con un ...Vampyr ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2018 e la produzione ha ricevuto molti elogi da giocatori e giornalisti. Dontnod Entertainment negli anni non ha ha offerto nuovi contenuti, ma inaspetta ...Speriamo, quindi, che su PlayStation 5 oltre al frame rate raddoppiato, siano aumentati anche i tempi di caricamento. Una vera spina nel fianco di Vampyr. E allora che aspettate? Correte a scaricare l ...