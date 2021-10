Ue | Dragi | ' difesa comune inevitabile | Stati soli non possono farcela' **

Advertising

PatriotaantiU : @matteosalvinimi Sei finito. Abbracciare quel PORCO di Dragi è stata la tua fine e della Lega. Non vi voterò più. C… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Dragi

Il commissarioagli Affari Economici, oltre a un curriculum inattaccabile, vanta anche un solido rapporto di amicizia conche sicuramente potrebbe giovargli in questa situazione.... con la necessità di proteggere la popolazione civile, Draghi ha affermato che lasarà all'altezza della situazione. "Abbiamo parlato stamattina con la Cancelliera Merkel " ha detto" ...Roma, 20 ott - "Non è solo per bisogno che si sta in Europa ma per realismo". Lo dice il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europ ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La Commissione europea sta reagendo con fermezza e dobbiamo sostenere quello che sta facendo. Vedremo come andrà a finire, sono momenti di tensione. L’auspicio è che si ri ...