Tragico schianto nella notte a Napoli: Mario muore a soli 17 anni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lutto a Napoli, nel quartiere Barra, alla periferia orientale della città: questa notte, un ragazzo di soli 17 anni è deceduto a causa di un drammatico sinistro stradale. La vittima è Mario Ambrosiano, giovane del posto. Il quartiere Barra piange Mario, appena 17enne Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Mario si trovava a bordo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

