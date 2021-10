Serie C 2021/2022, la Pro Sesto ferma il Padova con un 2-2 al 91? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Pro Sesto ferma la capolista Padova con un 2-2 allo stadio Ernesto Breda nella sfida valida per la decima giornata della Serie C 2021/2022. Gattoni apre il match e Ceravolo pareggia i conti. Nel secondo tempo Terrani firma l’1-2, il numero 24 degli ospiti fallisce un calcio di rigore e Ghezzi trova il gol del pareggio al 91?. Primo tiro in porta dopo un quarto d’ora di gioco da parte di Ronaldo che, trovato al limite dell’area di rigore, fa partire un rasoterra uscito di poco sulla destra. Al 26? i padroni di casa sbloccano il risultato con un colpo di testa vincente di Tommaso Gattoni su cross dalla destra di Scapuzzi. Il Padova prova a reagire con una punizione di Chiricò bloccata però da Del Frate, e al 37? pareggia i conti: cross di Curcio dalla sinistra, sponda ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Prola capolistacon un 2-2 allo stadio Ernesto Breda nella sfida valida per la decima giornata della. Gattoni apre il match e Ceravolo pareggia i conti. Nel secondo tempo Terrani firma l’1-2, il numero 24 degli ospiti fallisce un calcio di rigore e Ghezzi trova il gol del pareggio al 91?. Primo tiro in porta dopo un quarto d’ora di gioco da parte di Ronaldo che, trovato al limite dell’area di rigore, fa partire un rasoterra uscito di poco sulla destra. Al 26? i padroni di casa sbloccano il risultato con un colpo di testa vincente di Tommaso Gattoni su cross dalla destra di Scapuzzi. Ilprova a reagire con una punizione di Chiricò bloccata però da Del Frate, e al 37? pareggia i conti: cross di Curcio dalla sinistra, sponda ...

