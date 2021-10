Micaela Chechile | “Un flash mob per dire basta alla violenza sulle donne”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Monica De Santis “Il Lions Club Branch Salerno Minerva in partnership con Diellemme, insiemecantautrice genovese Alessia Cotta Ramusino (ideatrice), ha organizzato ilmob #100vestitedirosso, evento di respiro nazionale che si terrà a Salerno, in una ideale staffetta, il 23 ottobre alle ore 16, presso la Stazione Marittima Zaha Hadid, madrina d’eccezione l’attrice romana di “Un posto al sole”, Sara Ricci”. Così l’avvocato, presidente del Lions Club Branch di?Salerno spiega l’iniziativa che si terrà sabato nel primo pomeriggio equale sono state invitate non solo tutte ledella città, ma anche il Governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di?Salerno Vincenzo Napoli, gli assessori e i consiglieri comunali di Salerno e le altre ...

Stampa "Il Lions Club Branch Salerno Minerva, in partnership con Diellemme, insieme alla cantautrice genovese Alessia Cotta Ramusino (ideatrice), ha organizzato il flashmob #100donnevestitedirosso, ev ...