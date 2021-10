Manovra | Salutequità “Bene aumento fondi | ora nessuno tocchi le risorse”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La notizia dell’incremento del Fondo sanitario è un’ottima notizia per il Paese e per il Servizio Sanitario Nazionale, che rappresentando la più grande opera pubblica per la tutela del diritto alla Salute, la coesione sociale e un volano per l’economia dell’Italia, ha bisogno di essere sostenuto con fatti concreti come questi”. Così Tonino Aceti, presidente, Organizzazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, commenta le notizie sulla prima bozza di legge di Bilancio 2022 appena approvata dal Consiglio dei ministri. “Per troppi anni abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi e i risultati catastrofici ce li ha purtroppo presentati tutti il COVID-19. Ora – sottolinea – attendiamo di leggere il testo dellae vigileremo su eventuali ‘maninè che negli anni passati infilavano nel testo la ...