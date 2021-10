Lutto per Raimondo Todaro: il commovente messaggio d’addio del ballerino alla piccola Chiara (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Raimondo Todaro è stato colpito da un Lutto in queste ore. Chiara, la bambina conosciuta durante un progetto benefico, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro un brutto male. Il ballerino e coreografo ha condiviso un commovente messaggio in suo ricordo, dedicandole parole di grande affetto. Raimondo Todaro colpito da un grave Lutto: è morta la piccola Chiara Sul profilo Instagram di Raimondo Todaro è apparso un post dai toni molto tristi. L’ex ballerino di Ballando con le stelle ha condiviso uno scatto e un breve video in cui appare in compagnia di una bambina, che danza con lui in una stanza ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è stato colpito da unin queste ore., la bambina conosciuta durante un progetto benefico, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro un brutto male. Ile coreografo ha condiviso unin suo ricordo, dedicandole parole di grande affetto.colpito da un grave: è morta laSul profilo Instagram diè apparso un post dai toni molto tristi. L’exdi Bndo con le stelle ha condiviso uno scatto e un breve video in cui appare in compagnia di una bambina, che danza con lui in una stanza ...

