IV | Tidei | Regione Lazio valorizza e rafforza ruolo anziani

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Esprimo enorme soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della legge sull’invecchiamento attivo, che mi ha visto tra i proponenti insieme alla collega Bonafoni e al collega Ciani”. Così Marietta(Iv), consigliera. “Un provvedimento- spiega- che risponde all’esigenza di coordinare e implementare tutti gli interventi finalizzati a riconoscere ildella persona anziana nella comunità promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.” “Si tratta, soprattutto, di un atto che mira are ildeglinella, rendendoli non più soltanto meri fruitori di servizi ma protagonisti attivi in tutti i settori e superando di fatto la logica ...