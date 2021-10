Inter, Calhanoglu ci sarà con la Juve? La risposta di Inzaghi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È ancora in dubbio la presenza di Hakan Calhanoglu contro la Juve. A rispondere alla domanda sul turco è stato Simone Inzaghi Defezione dell’ultima ora ieri per l’Inter nel match poi vinto contro lo Sheriff, con Hakan Calhanoglu ko e non convocato per l’incrocio di Champions League. Simone Inzaghi, nella conferenza stampa post-partita, ha parlato delle condizioni del turco in vista del Derby d’Italia contro la Juventus: «Stanno rientrando pian piano dei calciatori come Gagliardini, Calhanoglu tornerà a breve e così anche i sudamericani che devono smaltire la stanchezza. Per un allenatore è importante avere a disposizione tutte le scelte». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È ancora in dubbio la presenza di Hakancontro la. A rispondere alla domanda sul turco è stato SimoneDefezione dell’ultima ora ieri per l’nel match poi vinto contro lo Sheriff, con Hakanko e non convocato per l’incrocio di Champions League. Simone, nella conferenza stampa post-partita, ha parlato delle condizioni del turco in vista del Derby d’Italia contro lantus: «Stanno rientrando pian piano dei calciatori come Gagliardini,tornerà a breve e così anche i sudamericani che devono smaltire la stanchezza. Per un allenatore è importante avere a disposizione tutte le scelte». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

CalcioNews24 : Dubbi sulle condizioni di #Calhanoglu - vivoperlinter : Dopo #InterSheriff di #UCL, #Inzaghi viene 'stuzzicato'. E lui non le manda a dire: ecco il retroscena - Fantacalcio : Vidal, un gol per il rilancio: il cileno insidia Calhanoglu - ansacalciosport : Champions: Calhanoglu non convocato contro lo Sheriff. Turco out per la gara coi moldavi, si rivedono Sensi e Vidal… - news24_inter : Le ultime sulle condizioni di #Calhanoglu ?? -