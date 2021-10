Higuain | fai in modo che non accada davvero

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) All’età di 33 anni, Gonzalopotrebbe lasciare l’America e dire per sempre addio al calcio. Sarebbe una notizia sorprendente a metà Cinque anni fa fu ceduto per novanta milioni di euro, presto potrebbe dire addio al calcio giocato all’età di 33 anni, quando la gente ancora si diverte, quando Totti neppure pensava al ritiro, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zielulife2 : Che cazzo fai Pipa? @G_Higuain torna a Napoli a chiudere! ?? - Ugo06916591 : @MediasetPlay @Anto_Fiordelisi Certo che ne è passato di tempo da quando Higuain ti chiese di fargli vedere il tuo… - EnricoMonti18 : @GianvitoIncorv1 Quando parli di “fatti ben noti” fai riferimento solo all’episodio di Pjanic o anche al rigore net… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain fai

SerieANews

Aveva perso un sacco di elementi preziosi, come Jorginho, Allan, Hamsik, Reina, Albiol, lo stesso. Fonte foto (Zimbio) Condividi:clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una ...Noi negli anni abbiamo perso Khedira, Mandzukic, Matuidi,, tutti giocatori di personalità , ... attira molto la critica perché se nonuna partita fatta bene la colpa è del giovane, della ...Avvio impressionante in campionato per Victor Osimhen con la maglia del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fornito un po' di dati ...Il diciottenne nato oltreoceano aveva tutto: conteso fra Francia e Argentina, 15 anni fa nasceva la favola di Gonzalo Higuain Il pipita, con la sua doppietta nel SuperClasico d'Argentina, suscitava l' ...