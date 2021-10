Fauci | Rotten Tomatoes disabilita i voti degli utenti dopo gli attacchi al documentario

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha deciso dire le valutazioniche il rating delè stato influenzato daglidei troll. I commenti negativi rivolti alsuha obbligato il sito are le votazioni. Il progetto prodotto da National Geographic sul medico che ha lavorato come consulente del presidenteStati Uniti ed è stato uno dei volti più importanti della lotta al COVID ha scatenato glidei troll.suha ...

Volete tangibilmente toccare la separazione fra una élite che si crede illuminata, ma è solo corrotta, e la gente comune? Guardate le recensioni sul documentario incensatore su Rotten Tomatoes. Per chi non lo conosca, Rotten Tomatoes è un aggregatore di critiche su TV e Film molto diffuso anche in Italia. Le recensioni sono divise fra quelle dei critici e quelle ...