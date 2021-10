Draghi “In Italia vaccinazione più spedita che nel resto d'Europa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione europea, quasi quattro adulti su cinque hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, per un totale di 307 milioni di persone. In Europa, abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo.“In Italia, la campagna procede più spedita della media europea. A oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata – ha proseguito il presidente del Consiglio -. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un avvio stentato, la campagna dieuropea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione europea, quasi quattro adulti su cinque hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, per un totale di 307 milioni di persone. In, abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti”. Lo ha detto il premier Mario, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo.“In, la campagna procede piùdella media europea. A oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata – ha proseguito il presidente del Consiglio -. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato ...

