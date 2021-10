Dopo Xi | Putin dice niet alla Cop26 Russia al bivio sulla transizione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso della loro terza telefonata negli ultimi tre mesi, il presidente russo Vladimirha comunicato al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi che parteciperà in videoconferenza al summit dei leader del G20 in agenda il 30 e 31 ottobre prossimi a Roma. A distanza di 24 ore da quel colloquio, il Cremlino ha comunicato che il presidentenon sarà neppure a Glasgow per i primi giorni, quelli seguiti direttamente dai capi di Stato e di governi, della. Se, come ha spiegato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, la decisione per il vertice di Roma è stata figlia della situazione pandemica, allora c’era da aspettarsi che il presidente russo decidesse di non raggiungere neppure la Scozia per la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Ancora da capire se parteciperà in videoconferenza. In ogni caso, aveva ...