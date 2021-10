Dombrovskis, o del perché i trattati non si cambiano. Si interpretano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Vice Presidente della Commissione europea, il lettone e giovane Valdis Dombrovskis, ha tenuto a precisare dalle colonne del più diffuso quotidiano italiano, che il Trattato di Maastricht non verrà cambiato quando l’’emergenza sanitaria ed economica sarà giudicata terminata. E con esso quei parametri relativi all’indebitamento annuale della pubblica amministrazione e dello stock di debito in percentuale del Pil che Romano Prodi, il quale della Commissione europea è stato Presidente, definì “stupidi”. E’ una precisazione fatta su un quotidiano italiano perché in Italia si levano voci che chiedono una modifica dei parametri. Sono voci – occorre precisare – di parlamentari alla prima o seconda legislatura e sostanzialmente privi di cultura economica e giuridica, ove non di cultura tout court. E’ una precisazione banale perché tutti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Vice Presidente della Commissione europea, il lettone e giovane Valdis, ha tenuto a precisare dalle colonne del più diffuso quotidiano italiano, che il Trattato di Maastricht non verrà cambiato quando l’’emergenza sanitaria ed economica sarà giudicata terminata. E con esso quei parametri relativi all’indebitamento annuale della pubblica amministrazione e dello stock di debito in percentuale del Pil che Romano Prodi, il quale della Commissione europea è stato Presidente, definì “stupidi”. E’ una precisazione fatta su un quotidiano italianoin Italia si levano voci che chiedono una modifica dei parametri. Sono voci – occorre precisare – di parlamentari alla prima o seconda legislatura e sostanzialmente privi di cultura economica e giuridica, ove non di cultura tout court. E’ una precisazione banaletutti ...

