De Luca insulta i no green pass | “Pippe | via dalla Campania”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Siamo poi sicuri che gli intolleranti, a questo mondo, siano i no vax? No perché a leggere alcune dichiarazioni di politici, tuttologi e scienziati, qualche dubbio inizia a venire. Non che sia nostra intenzione fornire lezioni di democrazia, ma sentir dire un presidente di Regione che “innon c’è diritto di cittadinanza per i “no“, beh: forse qualche dubbio sul concetto di “rispetto delle opinioni altrui” viene eccome. No? Oggi il presidente Deha incontrato gli attori di Un Posto al Sole, la soap opera ambientata a Posillipo che compie 25 anni di vita. Tra gli attori presenti c’erano anche alcuni che hanno prestato, legittimamente, il loro volto per la campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione anti Covid-19. Giustissimo, bravi, bis. Lo diciamo da tempo che vaccinarsi è buono e giusto. ...