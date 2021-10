Credito, ancora attive moratorie su prestiti per circa 64 miliardi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – ancora attive moratorie per un valore complessivo di circa 64 miliardi, a fronte di poco più di 570 mila sospensioni accordate. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Mef, Mise, Banca d’Italia, Abi, MedioCredito Centrale e Sace.Sulla base di dati preliminari, riferiti all’8 ottobre, sono ancora attive moratorie su prestiti del valore complessivo di circa 64 miliardi, pari a circa il 23% di tutte le moratorie accordate da marzo 2020 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –per un valore complessivo di64, a fronte di poco più di 570 mila sospensioni accordate. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Mef, Mise, Banca d’Italia, Abi, MedioCentrale e Sace.Sulla base di dati preliminari, riferiti all’8 ottobre, sonosudel valore complessivo di64, pari ail 23% di tutte leaccordate da marzo 2020 ...

