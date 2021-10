Benevento, il futuro passa per il Vigorito (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un doppio incrocio in salsa calabrese, poi la sfida con l’ex Inzaghi e il sempre affascinante confronto con il Frosinone. Il futuro del Benevento passa per i prossimi quindici giorni e per un piccolo tour de force che anticiperà la terza sosta stagionale riservata alle Nazionali. Tre delle quattro partite che la Strega riesce a intravedere scrutando l’orizzonte si giocheranno al Ciro Vigorito, fattore che deve necessariamente diventare determinante se l’ambizione è cullare sogni di gloria. Sabato, tanto per cominciate, nel Sannio farà tappa il Cosenza di Zaffaroni. Sfida non semplice, perché i lupi calabresi si sono messi in carreggiata dopo un avvio stentato a causa di un comprensibile ritardo di preparazione. I rossoblu hanno già un anima e proveranno a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un doppio incrocio in salsa calabrese, poi la sfida con l’ex Inzaghi e il sempre affascinante confronto con il Frosinone. Ildelper i prossimi quindici giorni e per un piccolo tour de force che anticiperà la terza sosta stagionale riservata alle Nazionali. Tre delle quattro partite che la Strega riesce a intravedere scrutando l’orizzonte si giocheranno al Ciro, fattore che deve necessariamente diventare determinante se l’ambizione è cullare sogni di gloria. Sabato, tanto per cominciate, nel Sannio farà tappa il Cosenza di Zaffaroni. Sfida non semplice, perché i lupi calabresi si sono messi in carreggiata dopo un avvio stentato a causa di un comprensibile ritardo di preparazione. I rossoblu hanno già un anima e proveranno a ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, il futuro passa per il #Vigorito ** - anteprima24 : ** ‘Sannio Libero’: “Vittoria Mastella, momento significativo per il presente ed il futuro' **… - TV7Benevento : ‘Sannio Libero’: “Vittoria Mastella, momento significativo per il presente ed il futuro di Benevento”.... - DavidinoDadde : a #Benevento ieri ha vinto un politico nuovo mai conosciuto prima prima volta in vita mia sentito nominare sicurame… - cinicomateriale : @DanielePG_Z Si, e stamattina su radio24 faceva già progetti per il futuro… e poi a Benevento è un monarca, non val… -