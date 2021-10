Atlantia | consent solicitation per portatori di prestiti obbligazionari ASPI

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che Autostrade per l’Italia () ha avviato un’operazione di, rivolta aideiemessi dae garantiti da, al fine di ottenere il consenso al cambio di controllo a favore del Consorzio formato da CDP Equity, Blackstone e Macquarie, e la liberazione delle garanzie prestate da. La società prevede che l’operazione si completi il 22 novembre, giorno in cui sono convocate le assemblee degli obbligazionisti. L’ottenimento dei waiver ein relazione aiè una delle condizioni sospensive del contratto di cessione dell’intera ...

