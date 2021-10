Alessandra Mussolini lascia Ballando con le Stelle dopo una Instagram Story di Selvaggia Lucarelli? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Già concorrente nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, quest’anno Alessandra Mussolini è tornata a far parte del cast del talent show di Milly Carlucci ricoprendo il ruolo di opinionista. Una sorta di “rivalsa” sulla giuria dopo il suo percorso dell’anno scorso che sicuramente ha generato scontri e discussioni. Anche questa volta però sembrano non mancare le polemiche, l’ultima nata per via di una Instagram Story di Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti ha risposto ad un utente che chiedeva Perché la Mussolini a Ballando? Perché? La risposta di Selvaggia è stata la seguente Le dittature finiscono prima o poi Una replica che ha indignato ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Già concorrente nella scorsa edizione dicon le, quest’annoè tornata a far parte del cast del talent show di Milly Carlucci ricoprendo il ruolo di opinionista. Una sorta di “rivalsa” sulla giuriail suo percorso dell’anno scorso che sicuramente ha generato scontri e discussioni. Anche questa volta però sembrano non mancare le polemiche, l’ultima nata per via di unadi. La giornalista infatti ha risposto ad un utente che chiedeva Perché la? Perché? La risposta diè stata la seguente Le dittature finiscono prima o poi Una replica che ha indignato ...

