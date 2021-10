Trucco Occhi Pesca Autunno 2021: come si abbina e a chi sta bene? (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Autunno 2021 è ormai al culmine e il Trucco Occhi Pesca è il make up perfetto per mantenere sulla nostra pelle il calore e la freschezza dei giorni assolati di ottobre. Si tratta di un Trucco giovane, pulito e poco appariscente ma di grande raffinatezza, da abbinare a un rossetto dello stesso colore o addirittura nude per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 ottobre 2021) L’è ormai al culmine e ilè il make up perfetto per mantenere sulla nostra pelle il calore e la freschezza dei giorni assolati di ottobre. Si tratta di ungiovane, pulito e poco appariscente ma di grande raffinatezza, dare a un rossetto dello stesso colore o addirittura nude per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

utente819681821 : RT @PasqualinaPirr1: La cosa bella in queste foto a pensarci bene è che il protagonista assoluto è l'amore,quello vero,grande,forte che rie… - Roberta20797187 : RT @PasqualinaPirr1: La cosa bella in queste foto a pensarci bene è che il protagonista assoluto è l'amore,quello vero,grande,forte che rie… - PasqualinaPirr1 : La cosa bella in queste foto a pensarci bene è che il protagonista assoluto è l'amore,quello vero,grande,forte che… - floryblu5 : comunque io la trovo proprio brutta ...trucco esagerato agli occhi #UominieDonne - La_Neutrina : Le donne dell'antica Roma andavano dalle ornatrices per capelli, depilazione e trucco. Bianco su fronte e braccia c… -