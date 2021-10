Re Max cerca 135 responsabili sviluppo d' agenzia

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Re/Max Italia cresce e crescono di pari passo le opportunità professionali offerte dal gruppo immobiliare in franchising che quest'anno festeggia il 25esimo anniversario d'attività. Re/Max, infatti, riin tutta Italia 135d'ai quali sarà affidato il compito di gestire tutte le attività di espansione delle singole agenzie. In particolare, id'dovranno occuparsi della rie della selezione di nuovi agenti, organizzando eventi di reclutamento e formazione. Inoltre, sarà loro compito ideare, programmare e gestire le attività di comunicazione a livello locale. In dettaglio le posizioni aperte nelle singole regioni/città: 20 a Roma città; 5 nel Lazio; 20 in ...

È possibile candidarsi compilando direttamente il form dedicato sul sito Re/Max al link contenuto nella sezione 'Entra in Re/Max' in cui sono consultabili tutte le posizioni aperte per lavorare nel gruppo.