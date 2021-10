Palù (Aifa): "La variante Delta non è stata sostituita. Studiamo i virus, per controllarli" (Di martedì 19 ottobre 2021) “Possiamo parlare di una nuova era. Conoscevamo già dagli anni Sessanta i coronavirus, vengono dai pipistrelli. Per il momento la variante Delta è dominante nel mondo, non è stata sostituita. I virus sono l’elemento vitale più diffuso sul pianeta. Infettano cellule animali, vegetali, microbi, parassiti, addirittura infettano anche i virus stessi. Studiamo i virus, nell’interfaccia uomo-animale, nel loro ambiente, così saremo in grado di predire quando e come avremo altre pandemie, perché ne avremo”. A dirlo è stato il presidente dell’Aifa Giorgio Palù durante la lectio magistralis tenuta nell’ambito di un evento realizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo di Pfizer e di bioMérieux, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) “Possiamo parlare di una nuova era. Conoscevamo già dagli anni Sessanta i corona, vengono dai pipistrelli. Per il momento laè dominante nel mondo, non è. Isono l’elemento vitale più diffuso sul pianeta. Infettano cellule animali, vegetali, microbi, parassiti, addirittura infettano anche istessi., nell’interfaccia uomo-animale, nel loro ambiente, così saremo in grado di predire quando e come avremo altre pandemie, perché ne avremo”. A dirlo è stato il presidente dell’Giorgiodurante la lectio magistralis tenuta nell’ambito di un evento realizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo di Pfizer e di bioMérieux, ...

