(Di martedì 19 ottobre 2021) Victorsta impressionando tutti con prestazioni di altissimo livello, l’attaccante del Napoli ha segnato già otto gol. Manon è solo reti. Dalla scora stagione il calciatore è cresciuto molto, come ha sottolineato anche Spalletti dopo la vittoria con il Torino. Il processo di miglioramento del nigeriano è evidente. Difende meglio palla, dialoga di più con i compagni, vedi il gol messo a segno col Toro, sa gestire meglio la palla. Nonostante tutto ha ancora ampi margini di crescita, soprattutto sotto il profilo tecnico. Un lavoro che Spalletti sta portando avanti in maniera certosina. Anchedello Sport esalta le prestazioni die nell’edizione odierna scrive: Lo scorso anno aveva avuto poche opportunità per esprimere tutto il proprio potenziale, quest’anno è partito a briglie sciolte, ...

napolipiucom : Osimhen devastante - Gazzetta: 'Cecchino infallibile' #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli #VictorOsimhen… - infoitsport : L’investitura di Sconcerti: “Osimhen devastante, come Batistuta e Van Basten” - SecondoVangelo : @IlBacchettone @victorosimhen9 Il terzino sinistro serve sempre, Osimhen così straripante e devastante non può corr… - Luckyluciano971 : RT @WalterWhiteNH: Si è preso sulle spalle tutto il Napoli, campione vero che sposta gli equilibri a suon di prestazioni maiuscole. #Osimhe… - WalterWhiteNH : Si è preso sulle spalle tutto il Napoli, campione vero che sposta gli equilibri a suon di prestazioni maiuscole.… -

Victor Osimhen sta impressionando tutti con prestazioni di altissimo livello, l'attaccante del Napoli ha segnato già otto gol. L'attaccante ex Lille con le sue reti sta trascinando l'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti: La lettura del grande tifoso Viola sulle pagine del Corriere della Sera. Mario Sconcerti, prestigiosa ...