Nettuno e Urano: ecco come potrebbe nascere il loro campo magnetico (Di martedì 19 ottobre 2021) I "giganti di ghiaccio" più esterni del Sistema Solare, Nettuno e Urano, hanno ancora molti segreti. Uno dei più intriganti è scoprire come nasce il loro campo magnetico. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 19 ottobre 2021) I "giganti di ghiaccio" più esterni del Sistema Solare,, hanno ancora molti segreti. Uno dei più intriganti è scoprirenasce il

